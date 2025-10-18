Torino Napoli 1-0 | la legge dell’ex Simeone condanna Conte al KO annullato il pareggio di Lang al 94?! Cos’è successo all’Olimpico

Juventusnews24.com | 18 ott 2025

Torino Napoli 1-0: Simeone decisivo, KO per Conte allOlimpico. Come è andata la partita, con gol annullato a Lang al 94?. Un guizzo del “Cholito”, un finale thrilling con il VAR protagonista. Il Torino di Marco Baroni compie l’impresa e batte il Napoli campione d’Italia per 1-0. A decidere la sfida, una rete nel primo tempo di Giovanni Simeone, mentre nel recupero viene annullato per fuorigioco il gol del pareggio di Noa Lang. QUI: RISULTATI SERIE A: TUTTI GLI AGGIORNAMENTI QUI: CLASSIFICA SERIE A: TUTTI GLI AGGIORNAMENTI Decide Simeone, il VAR nega la gioia a Lang. La partita dello Stadio Olimpico Grande Torino si decide al 32? del primo tempo. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

