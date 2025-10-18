Torino-Napoli 1-0 | grande gara dei granata l' ex Simeone castiga Conte

Xml2.corriere.it | 18 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il Torino nell'anticipo della 7ª giornata supera di misura il Napoli orfano di Hojlund e McTominay, infortunati dell'ultimo minuto, frenandone la corsa in vetta alla classifica. Annullato nel recupero un gol a Lang. 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it

torino napoli 1 0 grande gara dei granata l ex simeone castiga conte

© Xml2.corriere.it - Torino-Napoli 1-0: grande gara dei granata, l'ex Simeone castiga Conte

