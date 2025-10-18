Torino – Napoli 1-0 | decide l’ex Simeone

A risolvere la partita è un gol dell’ex: Simeone che ha realizzato la rete decisiva contro il suo vecchio Napoli. Segna e si scusa subito, non esulta neanche. Il Napoli subisce la seconda sconfitta consecutiva in trasferta perdendo per 1-0 contro il Torino. Match equilibrato: il Napoli parte meglio ma non è mai pericoloso, i granata prima colpiscono un palo con Vlasic e poi passano con Simeone. Nel secondo tempo, Conte cambia, il Napoli assedia il Torino, ci prova ripetutamente con Spinazzola, De Bruyne e Anguissa ma non sfonda. Gol annullato a Lang al 93? Un Napoli irriconoscibile, con Gilmour che fa tanta fatica in gestione. 🔗 Leggi su Parlami.eu © Parlami.eu - Torino – Napoli 1-0: decide l’ex Simeone

