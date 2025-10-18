Torino-Napoli 1-0 decide l’ex Simeone

Il Napoli si fa incornare da un Toro tutto cuore e grinta che dopo la Roma firma un’altra vittoria pesante fermando anche la capolista campione d’Italia. L’assenza doppia all’ultimo minuto di due stelle come McTominay e Hojlund, tenuti a riposo per problemi fisici, si rivelano determinanti per i partenopei che mancano di fluidità e ritmo, subiscono nel primo tempo la vivacità dei granata a segno con l’ex ‘Cholito’ Simeone dopo mezz’ora e poi non riescono a concretizzare l’assalto finale reso ancora più amaro dall’annullamento della rete al 92? di Lang per fuorigioco. Un ko che conferma quanto questo Napoli dipenda ancora dallo scozzese e soprattutto dalla voracità offensiva del neoacquisto danese. 🔗 Leggi su Lapresse.it

