Torino-Napoli 1-0 a breve Conte in conferenza
Al termine della sfida contro il Torino, l’allenatore del Napoli, Antonio Conte, ha parlato in conferenza stampa La conferenza di Conte. L'articolo il Napolista. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it
Contenuti che potrebbero interessarti
Serie A. In campo Torino-Napoli1-0: gli azzurri in difficoltà per conquistare i 3 punti e rimanere in vetta Pari a reti inviolate tra Lecce-Sassuolo e Pisa-Verona 0-0. Alle 20.45 Roma-Inter Tutti gli aggiornamenti su Rainews.it https://www.rainews.it/maratona/2025/ - facebook.com Vai su Facebook
Sabato sera al Grande Torino! Il Napoli affronta il Torino sabato alle 18:00 in Serie A. Le maglie indossate e firmate sono ora live su @MatchWornShirt https://l.mws.com/tOUBR3 #ForzaNapoli - X Vai su X
LIVE Torino-Napoli 1-0 Serie A 2025/2026: Elmas Spreca Occasione Clamorosa - Napoli: formazioni, cronaca live, arbitro e statistiche del match. Lo riporta sport.virgilio.it
Serie A: in campo Torino-Napoli 1-0 LIVE - Ora vediamo le risposte della rosa con 7 partite in 22 giorni, che porta un inevitabile dispendio di energie forte; servono rotazioni e c'è bisogno di tutti. Riporta ansa.it
Torino-Napoli 1-0: i granata frenano la corsa allo scudetto dei Campioni d’Italia - 1 con gol dell’ex Simeone e di Lang per il Napoli in pieno recupero (94') Alle ore 18 l’arbitro Mercenaro con il fischio ... Segnala sportpaper.it