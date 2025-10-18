Torino-Napoli 1-0 a breve Conte in conferenza

Ilnapolista.it | 18 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Al termine della sfida contro il Torino, l’allenatore del Napoli, Antonio Conte, ha parlato in conferenza stampa La conferenza di Conte.   L'articolo il Napolista. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

torino napoli 1 0 a breve conte in conferenza

© Ilnapolista.it - Torino-Napoli 1-0, a breve Conte in conferenza

Contenuti che potrebbero interessarti

torino napoli 1 0LIVE Torino-Napoli 1-0 Serie A 2025/2026: Elmas Spreca Occasione Clamorosa - Napoli: formazioni, cronaca live, arbitro e statistiche del match. Lo riporta sport.virgilio.it

torino napoli 1 0Serie A: in campo Torino-Napoli 1-0 LIVE - Ora vediamo le risposte della rosa con 7 partite in 22 giorni, che porta un inevitabile dispendio di energie forte; servono rotazioni e c'è bisogno di tutti. Riporta ansa.it

torino napoli 1 0Torino-Napoli 1-0: i granata frenano la corsa allo scudetto dei Campioni d’Italia - 1 con gol dell’ex Simeone e di Lang per il Napoli in pieno recupero (94') Alle ore 18 l’arbitro Mercenaro con il fischio ... Segnala sportpaper.it

Cerca Video su questo argomento: Torino Napoli 1 0