Torino-Napoli 0-0 Lucca e Neres partono dal primo LIVE
Napoli in campo contro il Torino all’Olimpico grande Torino per la settima giornata di Serie A. McTominay e Hojlund entrambi fuori per piccoli acciacchi alla caviglia sinistra e affaticamento muscolare. Conte per sopperire alle assenze, lancia Lucca unica punta in avanti e Neres sulla fascia sinistra al posto dell’infortunato Politano. Sulla fascia sinistra agisce Spinazzola in asse con Olivera. Dall’altro lato Baroni si affida ad uno dagli ex della sfida con Simeone in attacco con Che Adams mentre Ngonge altro ex, parte dalla panchina. Torino che prova a ripartire dopo gli ultimi risultanti non esaltanti mentre gli azzurri vogliono continuare il percorso in testa in attesa delle avversarie. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it
Approfondisci con queste news
Ultimo Stadio. . Parliamo di #TorinoNapoli su Canale 21 ? Come gestirà Conte le partite dei prossimi giorni? #ForzaNapoli #napoletani #DeBruyne - facebook.com Vai su Facebook
Le ultimissime sulle probabili formazioni di #Torino-#Napoli - X Vai su X
Serie A, Lecce-Sassuolo e Pisa-Verona 0-0. Alle 18 Torino-Napoli, alle 20.45 Roma-Inter - Leggi su Sky TG24 l'articolo Serie A, Lecce- Riporta tg24.sky.it
Pronostici Torino - Napoli: partenopei in cerca del sesto successo - Napoli di Serie A: una vittoria partenopea con più di due reti – e almeno una di Hojlund – e tre spunti per le scommesse. Secondo goal.com
Torino-Napoli come e dove vederla: Sky o DAZN? Canale tv, diretta streaming e orario - Dove Vedere il match di Serie A tra Torino- Riporta sport.virgilio.it