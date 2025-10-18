Torino-Napoli 0-0 Conte senza McTominay e Hojlund con Lucca unica punta LIVE

Napoli in campo contro il Torino all’Olimpico grande Torino per la settima giornata di Serie A. McTominay e Hojlund entrambi fuori per piccoli acciacchi alla caviglia sinistra e affaticamento muscolare. Conte per sopperire alle assenze, lancia Lucca unica punta in avanti e Neres sulla fascia sinistra al posto dell’infortunato Politano. Sulla fascia sinistra agisce Spinazzola in asse con Olivera. Dall’altro lato Baroni si affida ad uno dagli ex della sfida con Simeone in attacco con Che Adams mentre Ngonge altro ex, parte dalla panchina. Torino che prova a ripartire dopo gli ultimi risultanti non esaltanti mentre gli azzurri vogliono continuare il percorso in testa in attesa delle avversarie. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

