Torino-Napoli 0-0 Conte senza McTominay e Hojlund con Lucca unica punta LIVE
Napoli in campo contro il Torino all’Olimpico grande Torino per la settima giornata di Serie A. McTominay e Hojlund entrambi fuori per piccoli acciacchi alla caviglia sinistra e affaticamento muscolare. Conte per sopperire alle assenze, lancia Lucca unica punta in avanti e Neres sulla fascia sinistra al posto dell’infortunato Politano. Sulla fascia sinistra agisce Spinazzola in asse con Olivera. Dall’altro lato Baroni si affida ad uno dagli ex della sfida con Simeone in attacco con Che Adams mentre Ngonge altro ex, parte dalla panchina. Torino che prova a ripartire dopo gli ultimi risultanti non esaltanti mentre gli azzurri vogliono continuare il percorso in testa in attesa delle avversarie. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it
Altre letture consigliate
Serie A. In campo Torino-Napoli: gli azzurri cercano i 3 punti per rimanere in vetta Pari a reti inviolate tra Lecce-Sassuolo e Pisa-Verona 0-0. Alle 20.45 Roma-Inter Tutti gli aggiornamenti su Rainews.it - facebook.com Vai su Facebook
Torino-Napoli, dove vedere la partita in tv: gli orari #SkySport #SkySerieA - X Vai su X
Serie A, Lecce-Sassuolo e Pisa-Verona 0-0. Alle 18 Torino-Napoli, alle 20.45 Roma-Inter - Leggi su Sky TG24 l'articolo Serie A, Lecce- Segnala tg24.sky.it
Pronostici Torino - Napoli: partenopei in cerca del sesto successo - Napoli di Serie A: una vittoria partenopea con più di due reti – e almeno una di Hojlund – e tre spunti per le scommesse. Da goal.com
Torino-Napoli, bilancio a favore dei granata: 7 vittorie in più nella storia - Sono 81 i precedenti ufficiali tra le due squadre a Torino: bilancio di 31 successi granata, 26 pareggi e 24 vittorie azzurre. Secondo tuttonapoli.net