Torino morto operaio 41enne schiacciato da alcune reti metalliche
Un operaio di 41 anni è morto questa mattina, intorno alle 8, a Torino mentre si trovava sul luogo di lavoro. L'uomo, di origini nigeriane, ha perso la vita mentre monvimentava alcune reti metalliche, all'interno del cantiere di Torino Expo, a Torino Esposizioni, in corso Massimo D'Azeglio 17. Stando ad una prima ricostruzione, l'uomo sarebbe stato travolto proprio dal peso di alcune di queste reti che si sono sganciate mentre le stava sollevando con una gru. Nel momento in cui i sanitari del 118 hanno raggiunto l'uomo, il 41enne era in arresto cardiaco a causa delle gravi lesioni riportate. Le manovre di rianimazione non sono bastate a salvargli la vita. 🔗 Leggi su Tg24.sky.it
