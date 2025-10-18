Torino la gioia di Baroni | Complimenti a tutti ci sono le basi per migliorare molto

Dopo la vittoria sul Napoli il tecnico granata sottolinea la crescita del gruppo: "Serve tempo, qui ci sono giocatori che avevano bisogno di aumentare il minutaggio per trovare una maggiore continuità del loro rendimento. Come Simeone e Ngonge, per esempio". 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Torino, la gioia di Baroni: "Complimenti a tutti, ci sono le basi per migliorare molto"

Argomenti simili trattati di recente

Grande gioia e commozione sabato 4 ottobre nella prestigiosa Sala del Consiglio “Movm F. Mignone” del Comune di Fontanile! Abbiamo avuto il piacere di accogliere gli sposi Giuseppe e Carla, arrivati da Condove, nella città metropolitana di Torino, per cele - facebook.com Vai su Facebook

Louis Buffon, debutto in Torino-Pisa. La gioia di Alena Seredova: «Il mio Lollo!» - X Vai su X

Torino-Napoli 1-0, Baroni: «L'abbiamo interpretato benissimo la partita» - Anche l’allenatore del Torino Marco Baroni è intervenuto poco fa a Dazn nel post gara del match con il Napoli. Come scrive msn.com

Torino, la gioia di Baroni: "Complimenti a tutti, ci sono le basi per migliorare molto" - Dopo la vittoria sul Napoli il tecnico granata sottolinea la crescita del gruppo: "Serve tempo, qui ci sono giocatori che avevano bisogno di aumentare il minutaggio per trovare una maggiore continuità ... Lo riporta msn.com

Torino, Baroni esalta la squadra: “Orgoglioso della prova contro il Napoli” - 0 contro il Napoli ai microfoni di DAZN, sottolineando l’ottima prestazione ... Scrive gonfialarete.com