Torino Expo operaio muore schiacciato nel cantiere della nuova biblioteca

Ancora un incidente mortale sul lavoro. Questa mattina a Torino, poco prima delle 8, un operaio di 42 anni, Andy Mwachoko, originario della Nigeria, è morto nel cantiere di Torino Esposizioni, in corso Massimo D’Azeglio, dove sono in corso i lavori per la realizzazione della nuova grande biblioteca civica. Secondo le prime ricostruzioni, l’uomo stava spostando alcune reti metalliche con l’aiuto di un collega e una gru quando uno dei ganci del carico si è sganciato, facendo precipitare le strutture su di lui. Il 42enne è stato travolto dal peso dei materiali e non ha avuto scampo. I soccorsi e le indagini. 🔗 Leggi su Open.online