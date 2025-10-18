Torino condannato lo stupratore del cinema | ha abusato di una 17enne nei bagni pubblici

Torinotoday.it | 18 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Sette anni e mezzo di carcere. È terminato con questa condanna ieri, 17 ottobre, il processo di primo grado a un ragazzo sulla 20ina accusato di violenza sessuale. La pena stabilita dalle giudici Immacolata Iadeluca, Federica Florio e Milena Chiara Lombardo è inferiore ai nove anni di reclusione. 🔗 Leggi su Torinotoday.it

Immagine generica

