Torino condannato lo stupratore del cinema | ha abusato di una 17enne nei bagni pubblici
Sette anni e mezzo di carcere. È terminato con questa condanna ieri, 17 ottobre, il processo di primo grado a un ragazzo sulla 20ina accusato di violenza sessuale. La pena stabilita dalle giudici Immacolata Iadeluca, Federica Florio e Milena Chiara Lombardo è inferiore ai nove anni di reclusione. 🔗 Leggi su Torinotoday.it
Scopri altri approfondimenti
Era indagato per istigazione al suicidio per l'assistenza data da Exit Italia, l'associazione che presiedeva a Torino. Nel primo giudizio d’appello era stato condannato a tre anni e quattro mesi - facebook.com Vai su Facebook
Caseificio condannato per l’uso non autorizzato del Dop Grana Padano https://lastampa.it/torino/2025/10/09/news/dop_grana_padano_caseificio_condannato-15344622/?ref=twhpv… @LaStampa - X Vai su X
Torino, al via le riprese di 'Smart Working' di Svevo Moltrasio - Il lavoro agile", lungometraggio diretto da Svevo Moltrasio che verrà realizzato interamente nel capoluogo piemontese nel corso di ... ansa.it scrive