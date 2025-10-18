Torino batte il Napoli 1-0 | primo successo casalingo decide Simeone

AGI - Il Torino sorprende il Napoli. La formazione di Baroni centra il primo successo casalingo in campionato e batte 1-0 i campioni d'Italia. Decide il gol del grande ex di giornata Giovanni Simeone (32'), al secondo timbro consecutivo dopo quello contro la Lazio prima della sosta nazionali. La squadra di Conte paga i forfait dell'ultima ora di Hojlund e McTominay, che si sono aggiunti ai forfait di Lobotka e Rrahmani.   Seconda sconfitta per i partenopei, che restano fermi a quota 15 punti. Torino che sale a 8 punti. Avvio aggressivo del Napoli, che tiene il baricentro alto e schiaccia il Torino nella propria meta' campo. 🔗 Leggi su Agi.it

