Torino Baroni | Giocavamo contro una squadra fortissima siamo stati compatti ed equilibrati

Parlami.eu | 18 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Marco Baroni, allenatore del Torino, termine del match vinto contro il Napoli per 1-0, è intervenuto nella sala conferenze dallo Stadio Olimpico Grande Torino per rispondere alle domande della stampa. Queste le sue parole: Baroni vede continuità di prestazione? Sul gol annullato cosa ha pensato?. “E’ chiaro che era importante la vittoria per come la squadra ha interpretata la partita. Giocavamo contro una squadra fortissima, allenata benissimo, sapevamo che dovevamo avere questo atteggiamento di compattezza. Sono felice perché anche chi è entrato ha dato quello che doveva con sacrificio”. Simeone:  “Ho sempre apprezzato questo giocatore, ora ho la fortuna di allenarlo e ce lo teniamo stretto. 🔗 Leggi su Parlami.eu

torino baroni giocavamo contro una squadra fortissima siamo stati compatti ed equilibrati

© Parlami.eu - Torino, Baroni: “Giocavamo contro una squadra fortissima, siamo stati compatti ed equilibrati”

Leggi anche questi approfondimenti

torino baroni giocavamo controTorino, Baroni in conferenza: "Compatti ed equilibrati contro una squadra fortissima. Simeone? Straordinario!" - Al termine del match contro il Napoli, il tecnico del Torino Marco Baroni interverrà nella sala conferenze dallo Stadio Olimpico Grande Torino per rispondere alle domande ... Segnala tuttonapoli.net

torino baroni giocavamo controTorino, Baroni esalta la squadra: “Orgoglioso della prova contro il Napoli” - 0 contro il Napoli ai microfoni di DAZN, sottolineando l’ottima prestazione ... gonfialarete.com scrive

torino baroni giocavamo controIl Napoli perde contro il Torino: decide l’ex Simeone - Seconda sconfitta stagionale per il Napoli che, dopo il ko a San Siro contro il Milan, perde a Torino contro i granata. Riporta vivicentro.it

Cerca Video su questo argomento: Torino Baroni Giocavamo Contro