Torino Baroni | Giocavamo contro una squadra fortissima siamo stati compatti ed equilibrati

Marco Baroni, allenatore del Torino, termine del match vinto contro il Napoli per 1-0, è intervenuto nella sala conferenze dallo Stadio Olimpico Grande Torino per rispondere alle domande della stampa. Queste le sue parole: Baroni vede continuità di prestazione? Sul gol annullato cosa ha pensato?. “E’ chiaro che era importante la vittoria per come la squadra ha interpretata la partita. Giocavamo contro una squadra fortissima, allenata benissimo, sapevamo che dovevamo avere questo atteggiamento di compattezza. Sono felice perché anche chi è entrato ha dato quello che doveva con sacrificio”. Simeone: “Ho sempre apprezzato questo giocatore, ora ho la fortuna di allenarlo e ce lo teniamo stretto. 🔗 Leggi su Parlami.eu

