Toni spiega | Roma-Inter? Impossibile dimenticare questo! Pio Esposito ha un grande futuro ma…

Inter News 24 Toni ha parlato a Sky Sport i vista del match di Roma Inter, ricordando la sua rete nel 2010 e analizzando i nerazzurri in vista del match. A poche ore dal big match dell’Olimpico tra Roma e Inter, valido per la settima giornata del campionato di Serie A già avvita con i pareggi 0-0 di Pisa Verona e Lecce Sassuolo, l’ex attaccante giallorosso Luca Toni ha parlato ai microfoni di Sky Sport, ricordando alcuni momenti della sua carriera e soffermandosi su due protagonisti attuali: il giovane Pio Esposito e l’allenatore nerazzurro Cristian Chivu. SULLA SUA ROMA E SUL GOL CONTRO L’INTER – «Impossibile dimenticare il boato del mio gol nel 2-1 contro l’Inter del 2010». 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Toni spiega: «Roma-Inter? Impossibile dimenticare questo! Pio Esposito ha un grande futuro, ma…»

