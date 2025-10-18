Tommaso Cerno e Lina Sastri si confessano da Peter Gomez

Peter Gomez torna questa sera, sabato 18 ottobre, a raccogliere La Confessione di personaggi dello spettacolo, della cultura, dello sport e della politica, come ogni sabato alle 20.15 su Rai 3. Anticipazioni e ospiti del 18 ottobre 2025. Il direttore del sito de Il Fatto Quotidiano apre la puntata con Tommaso Cerno, che parlerà delle sue esperienze in politica con vari partiti, della carriera giornalistica – prima a L’Espresso e a Repubblica, oggi come direttore de Il Tempo – e presenza fissa a Domenica In su Rai 1 al fianco di Mara Venier con Teo Mammucari ed Enzo Miccio. A seguire, sarà attesa l’attrice Lina Sastri, che ripercorrerà le fasi della sua carriera: dai piccoli teatri all’incontro e al sodalizio con Eduardo De Filippo, fino all’approdo al cinema, dove ha conquistato ben tre David di Donatello. 🔗 Leggi su Davidemaggio.it © Davidemaggio.it - Tommaso Cerno e Lina Sastri si confessano da Peter Gomez

