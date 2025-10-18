Tommaso Bruciaferri muore a 14 anni sulla strada per scuola | lo strazio della famiglia i compagni in lacrime Lascia una sorellina

OSIMO Ancora sangue misto alla pioggia sull?asfalto di Osimo. Dopo l?incidente sulla Ss16 che lo scorso 1 ottobre ha ridotto in coma il 25enne Nicolò Bucciarelli, un altro. 🔗 Leggi su Corriereadriatico.it © Corriereadriatico.it - Tommaso Bruciaferri muore a 14 anni sulla strada per scuola: lo strazio della famiglia, i compagni in lacrime. Lascia una sorellina

Scooter sotto furgone, muore Tommaso Bruciaferri, 14 anni: l'incidente mentre andava a scuola da Ancona ad Osimo - Gravissimo incidente stradale a San Biagio di Osimo questa mattina, venerdì 17 ottobre, alle 7. Si legge su corriereadriatico.it

Tommaso Bruciaferri morto dopo l’incidente: “Un dolore sordo e cieco si è abbattuto come una tempesta” - Osimo, 18 ottobre 2025 – La comunità osimana si è stretta a lutto dopo la notizia della morte di Tommaso Bruciaferri, deceduto in seguito a un incidente in scooter. Riporta ilrestodelcarlino.it

“Così non è possibile”. Schianto mortale, Tommaso muore a 14 anni: in un attimo è successo di tutto - Una mattina come tante si è trasformata in una tragedia che ha sconvolto un’intera comunità. Come scrive thesocialpost.it