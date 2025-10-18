Tommaso Bruciaferri muore a 14 anni mentre si reca a scuola | scossa la città di Osimo
Osimo è scossa da una nuova tragedia stradale. Il 14enne Tommaso Bruciaferri ha perso la vita ieri mattina in un drammatico incidente sulla SS361 Septempedana. Il giovane studente si stava recando a scuola, all'istituto Corridoni Campana, a bordo della sua moto 50cc. Lo schianto è avvenuto all'altezza di San Biagio, probabilmente a causa dell'asfalto reso scivoloso dalla pioggia.La dinamica dell'incidente a San BiagioLa tragedia si è consumata nella mattinata di ieri, intorno alle 7:40. Tommaso Bruciaferri, 14 anni, era partito da Ancona per raggiungere l'istituto Corridoni Campana di Osimo. Il giovane viaggiava sulla sua moto da enduro 50cc, una Vent. 🔗 Leggi su Scuolalink.it
News recenti che potrebbero piacerti
Leggo. . Ancora sangue misto alla pioggia sull’asfalto di #Osimo. Dopo l’#incidente sulla Ss16 che lo scorso 1 ottobre ha ridotto in coma il 25enne Nicolò Bucciarelli, un altro drammatico schianto è costato la vita al 14enne anconetano Tommaso Bruciaferri. La - facebook.com Vai su Facebook
Osimo, comunità sotto choc per la morte di Tommaso Bruciaferri - X Vai su X
Tommaso Bruciaferri muore a 14 anni sulla strada per scuola: lo strazio della famiglia, i compagni in lacrime. Lascia una sorellina - Dopo l’incidente sulla Ss16 che lo scorso 1 ottobre ha ridotto in coma il 25enne Nicolò Bucciarelli, un ... Riporta corriereadriatico.it
Tommaso Bruciaferri muore a 14 anni in moto sulla strada per scuola: lascia una sorellina - Dopo l’incidente sulla Ss16 che lo scorso 1 ottobre ha ridotto in coma il 25enne Nicolò Bucciarelli, ... Secondo ilmessaggero.it
Tommaso Bruciaferri muore a 14 anni sulla strada per scuola: lo strazio della famiglia, lascia una sorellina - Dopo l’incidente sulla Ss16 che lo scorso 1 ottobre ha ridotto in coma il 25enne Nicolò Bucciarelli, ... Riporta ilmessaggero.it