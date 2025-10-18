Tommaso Bruciaferri morto dopo l’incidente | Un dolore sordo e cieco si è abbattuto come una tempesta

Osimo, 18 ottobre 2025 – La comunità osimana si è stretta a lutto dopo la notizia della morte di Tommaso Bruciaferri, deceduto in seguito a un incidente in scooter. Aveva 14 anni. Si stava dirigendo a scuola ieri, al Tecnico Ragionieri, classe prima A AFM, dell’istituto superiore "Corridoni Campana”. “ Un dolore sordo e cieco si è abbattuto come una tempesta. Le notizie si sono progressivamente aggravate nel corso della mattinata, fino alla certezza che il nostro Tommaso non ce l’aveva fatta – dicono dal Corridoni Campana – La scuola, con il dirigente e tutto il suo personale, partecipa al dolore della famiglia a cui esprime la più profonda vicinanza. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Tommaso Bruciaferri morto dopo l’incidente: “Un dolore sordo e cieco si è abbattuto come una tempesta”

