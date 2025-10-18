Tomahawk stop da Washington | Zelensky attende Trump punta ai colloqui

Donald Trump e Volodymyr Zelensky si sono visti alla Casa Bianca, ma sui Tomahawk non c'è intesa: Washington teme un salto di livello nel conflitto e punta a riaprire il canale dei negoziati, mentre Kiev insiste per colpire in profondità. Sullo sfondo, l'ipotesi di un incontro tra Trump e Vladimir Putin a Budapest nelle prossime .

