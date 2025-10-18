Tomahawk stop da Washington | Zelensky attende Trump punta ai colloqui

Donald Trump e Volodymyr Zelensky si sono visti alla Casa Bianca, ma sui Tomahawk non c’è intesa: Washington teme un salto di livello nel conflitto e punta a riaprire il canale dei negoziati, mentre Kiev insiste per colpire in profondità. Sullo sfondo, l’ipotesi di un incontro tra Trump e Vladimir Putin a Budapest nelle prossime . 🔗 Leggi su Sbircialanotizia.it

tomahawk stop washington zelenskyL’incontro a Washington tra i due presidenti ha avuto toni molto distesi e concilianti. Ma sulle questioni più importanti, cioè i missili a lungo raggio, il cessate il ... - Ma sulle questioni più importanti, cioè i missili a lungo raggio, il cessate il fuoco e le garanzie di sicurezza ... Riporta linkiesta.it

tomahawk stop washington zelenskyTrump, vertice con Zelensky: «I Tomahawk a Kiev? Spero non servano. Escluso un incontro a tre con Putin» - Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump è apparso poco propenso a fornire missili Tomahawk all'Ucraina dopo aver sentito il presidente russo Vladimir Putin e a poche ore dall'incontro con il pres ... Da ilmessaggero.it

tomahawk stop washington zelenskyZelensky alla Casa Bianca per i missili Tomahawk. Ma ora Trump frena "non possiamo esaurire le scorte" - Dopo l'arrivo negli Usa, Zelensky ha incontrato i funzionari Raytheon e Lockheed Martin, che producono rispettivamente i sistemi di difesa antiaerea Patriot e i missili a lungo raggio Tomahawk. Come scrive tg.la7.it

