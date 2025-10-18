Todi rende omaggio al Dalai Lama con una mostra di francobolli del mondo con uno sguardo ai messaggi di pace e alla storia del Tibet

L’associazione Italia-Tibet, con il patrocinio del Comune di Todi e dell’Etab, ha organizzato una mostra dedicata ai 90 anni del XIV Dalai Lama, un percorso espositivo che racconta, attraverso una straordinaria collezione di francobolli, la vita e il messaggio universale di pace del leader. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it

