’Tobia’ alla Barcolana In mare un pezzo di Cervia

Domenica scorsa si è svolta sulle acque del golfo di Trieste la 57° edizione della Barcolana, appuntamento immancabile per migliaia di velisti. Le barche iscritte erano 1850 delle quali quasi 1400 presenti alla linea di partenza il cui segnale è stato dato alle 10.30 da un suggestivo colpo di cannone sparato da una collina sovrastante la bella città giuliana. In questa cornice di vele e di scafi di ogni tipo e grandezza era presente anche un Passatore proveniente da Cervia, il 'Tobia' di Elena Giunti, affidato per l'occasione al marito Roberto Valzania in arte 'Bunny', presidente della Congrega del Passatore e acceso regatante di ormai vecchia data, che insieme ad un equipaggio di ottimo livello composto da Stefano Palazzi al timone, Fulvio Lorenzon tattico, Silvio Vigato alla regolazione vele, Andrea Pagliarani prodiere e Riccardo Gregotti aiuto prodiere, ha portato Tobia ad un orgoglioso piazzamento in classifica generale risultando al 380 posto su 1384 barche giunte al traguardo.

