Tis verso la stabilizzazione la Regione garantisce i fondi e accelera l' iter

Entra nella fase conclusiva l'iter di stabilizzazione dei Tirocinanti di inclusione sociale (Tis), un percorso accelerato grazie all’impegno congiunto della Regione e degli Enti pubblici calabresi."Un passo decisivo per il futuro occupazionale di migliaia di calabresi e per la continuità dei. 🔗 Leggi su Reggiotoday.it

