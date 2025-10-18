Tis verso la stabilizzazione la Regione garantisce i fondi e accelera l' iter

Reggiotoday.it | 18 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Entra nella fase conclusiva l'iter di stabilizzazione dei Tirocinanti di inclusione sociale (Tis), un percorso accelerato grazie all’impegno congiunto della Regione e degli Enti pubblici calabresi."Un passo decisivo per il futuro occupazionale di migliaia di calabresi e per la continuità dei. 🔗 Leggi su Reggiotoday.it

Immagine generica

Leggi anche questi approfondimenti

tis verso stabilizzazione regioneTis verso la stabilizzazione, la Regione Calabria accelera le procedure - Calabrese ha commentato l'avanzamento delle procedure di stabilizzazione dei Tirocinanti di inclusione sociale (Tis) ... Secondo italpress.com

Tis verso la stabilizzazione: la Regione accelera le procedure e garantisce le risorse - Nei prossimi giorni il decreto che accerta e impegna le risorse destinate a sostenere economicamente gli Enti che procederanno con le assunzioni ... Da msn.com

tis verso stabilizzazione regioneTis calabresi verso la stabilizzazione: la Regione accelera le procedure e garantisce le risorse - “La stabilizzazione dei Tis è una misura di giustizia sociale, ma anche un investimento nella capacità amministrativa dei nostri Comuni – ha concluso Calabrese –. Come scrive citynow.it

Cerca Video su questo argomento: Tis Verso Stabilizzazione Regione