Tiro con l’arco | le Finali di Coppa del Mondo si aprono con le vittorie di Bernal e Haney
Le Finali 2025 della Coppa del Mondo di tiro con l’arco si sono ufficialmente aperte a Nanchino. In Cina è andato in scena il primo atto di uno degli eventi più prestigiosi della stagione arcieristica, quello riservato ai tiratori di arco compound, sia al femminile sia al maschile. Compound Femminile Colpo grosso di Mariana Bernal, che nella finalissima tutta messicana riesce ad avere la meglio sulla quotatissima connazionale Andrea Becerra, al termine di una battaglia risolta allo shoot off con un 10+ su 10, dopo che nelle frecce regolamentari le due avevano fatto registrare il medesimo score: 147-147. 🔗 Leggi su Oasport.it
