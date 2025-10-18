Tiro a volo | trap squadra mista Italia vince medaglia d' oro

Si sono chiusi con un trionfo i Campionati Mondiali di tiro a volo per la Nazionale italiana. Sulla pedana del Malakasa Shooting Range, complesso situato a una cinquantina di chilometri dalla capitale greca Atene, infatti, all'indomani dell'argento ottenuto da Silvana Stanco nel trap individuale e dall'altro secondo posto conquistato dal terzetto azzurro nella prova a squadre femminile, il neo-campione europeo Massimo Fabbrizi ed Alessia Iezzi hanno vinto la medaglia d'oro nel mixed team, specialità che nel luglio del 2028 a Los Angeles fara' il proprio ritorno nel programma dei Giochi Olimpici Estivi, dopo l'ormai consueto avvicendamento con la competizione mista dello skeet (con cui si alterna ogni quattro anni). 🔗 Leggi su Iltempo.it

