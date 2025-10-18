Tiro a volo Massimo Fabbrizi ed Alessia Iezzi approdano in finale nel trap misto ai Mondiali!

Il trap a coppie miste porta in dote all’ Italia un’altra medaglia ai Mondiali senior 2025 di tiro a volo, in corso ad Atene, in Grecia, la seconda in una specialità olimpica: il merito è di Massimo Fabbrizi ed Alessia Iezzi, che spareranno per l’oro dopo aver chiuso al comando le qualificazioni. Arriva così la quarta medaglia complessiva per l’Italia, dopo gli argenti conquistati nel trap individuale femminile da Silvana Maria Stanco, a cui si aggiungono quelli ottenuti nelle specialità non olimpiche delle classifiche a squadre di skeet maschile e trap femminile. A chiudere in solitaria al comando dopo i 150 piattelli delle qualificazioni (3 serie da 25 per ciascun tiratore) sono proprio gli azzurri di  Italia 2, coppia composta da Massimo Fabbrizi ed Alessia Iezzi, i quali chiudono davanti a tutti con lo score complessivo di 145 (73 per Fabbrizi e 72 per Iezzi). 🔗 Leggi su Oasport.it

