Tiro a volo Italia in trionfo Fabbrizi | Gara olimpica il titolo mondiale è più importante Iezzi | Dura mantenere la calma

Oasport.it | 18 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Alessia Iezzi e Massimo Fabbrizi si sono laureati Campioni del Mondo nel trip a coppie miste, imponendosi ad Atene in una specialità olimpica e che sarà dunque presente anche ai Giochi di Los Angeles 2028. Gli azzurri sono stati impeccabili nella finale per l’oro disputata nella capitale, regolando i sammarinesi Gian Marco Berti e Alessandra Perilli con il punteggio di 45-40. Si tratta del primo titolo conquistato dall’Italia in questa rassegna iridata, dopo gli argenti portati a casa da Silvana Maria Stanco (trap individuale) e dalle squadre di skeet maschile e trap femminile (i team event non sono previsti ai Giochi). 🔗 Leggi su Oasport.it

tiro a volo italia in trionfo fabbrizi gara olimpica il titolo mondiale 232 pi249 importante iezzi dura mantenere la calma

© Oasport.it - Tiro a volo, Italia in trionfo. Fabbrizi: “Gara olimpica, il titolo mondiale è più importante”. Iezzi: “Dura mantenere la calma”

Approfondisci con queste news

tiro volo italia trionfoTiro a volo: trap squadra mista, Italia vince medaglia d'oro - Si sono chiusi con un trionfo i Campionati Mondiali di tiro a volo per la Nazionale italiana. Si legge su iltempo.it

tiro volo italia trionfoTiro a volo: Italia oro Mondiale del trap squadra mista - Oro per l'Italia ai Mondiali di tiro a volo, in corso ad Atene, nella specialità trap con la squadra mista: gli azzurri Massimo Fabbrizi e Alessia Iezzi hanno battuto in finale la coppia di San Marino ... Segnala ansa.it

tiro volo italia trionfoL'Italia chiude in trionfo ad Atene: Fabbrizi e Iezzi vincono l'oro nel mixed team di trap - Sulla pedana del Malakàsa Shooting Range infatti, all’indomani dell’argento ottenuto da Silvana Stanco nel trap indi ... Come scrive msn.com

Cerca Video su questo argomento: Tiro Volo Italia Trionfo