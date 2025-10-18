tim henman scopre il nuovo alcaraz

Carlos Alcaraz è il numero uno del ranking ATP e si prepara a vivere la parte finale di stagione. Lo spagnolo, dopo aver archiviato l’odierna finale del Six King Slam, si tufferà nel rush finale dell’annata che culminerà con la partecipazione alle ATP Finals di Torino e, molto probabilmente, alla Final Eight di Coppa Davis. L’iberico ha senza dubbio compiuto un significativo salto di qualità nel suo cammino, un miglioramento che Tim Henman, suo vicecapitano all’ultima Laver Cup, ha scoperto grazie al contatto quotidian o con lui. Non era l’argomento principale di discussione in questi giorni, dopo il Six Kings Slam. 🔗 Leggi su Oasport.it

