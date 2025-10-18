Tim Burton | la sua mostra Light and Darkness inaugurata oggi a Firenze

Il regista ha curato personalmente la mostra 'intima', articolata in cinque sale e ospitata da Florence Biennale, che sarà visitabile fino al 26 ottobre; martedì 21 Burton ritirerà il premio alla carriera. La mostra Tim Burton: Light and Darkness é il cuore pulsante della Florence Biennale, inaugurata quest'oggi alla Fortezza Da Basso di Firenze e visitabile fino al 26 ottobre. Il regista californiano, reduce dalle fatiche della seconda stagione di Mercoledì e già proiettato verso la terza stagione, interverrà pubblicamente martedì 21 ottobre per ritirare il Premio Lorenzo il Magnifico alla carriera assegnatogli da Florence Biennale, mentre stamani si è ritagliato del tempo per vistare i sotterranei della Fortezza Da Basso insieme al Presidente della Regione Toscana Eugenio Giani, come dimostra un video diffuso sui social media. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

