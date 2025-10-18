Tim Burton | la sua mostra Light and Darkness inaugurata oggi a Firenze
Il regista ha curato personalmente la mostra 'intima', articolata in cinque sale e ospitata da Florence Biennale, che sarà visitabile fino al 26 ottobre; martedì 21 Burton ritirerà il premio alla carriera. La mostra Tim Burton: Light and Darkness é il cuore pulsante della Florence Biennale, inaugurata quest'oggi alla Fortezza Da Basso di Firenze e visitabile fino al 26 ottobre. Il regista californiano, reduce dalle fatiche della seconda stagione di Mercoledì e già proiettato verso la terza stagione, interverrà pubblicamente martedì 21 ottobre per ritirare il Premio Lorenzo il Magnifico alla carriera assegnatogli da Florence Biennale, mentre stamani si è ritagliato del tempo per vistare i sotterranei della Fortezza Da Basso insieme al Presidente della Regione Toscana Eugenio Giani, come dimostra un video diffuso sui social media. 🔗 Leggi su Movieplayer.it
Altri contenuti sullo stesso argomento
Dal 18 al 26 ottobre la Fortezza da Basso di Firenze ospita "Tim Burton: Light and Darkness", mostra inedita che racconta le abilità figurative, la creatività onirica e i mondi surreali del celebre regista e artista statunitense. Il 21 ottobre, all'interno della kermesse - facebook.com Vai su Facebook
Tim Burton: la sua mostra Light and Darkness inaugurata oggi a Firenze - Il regista ha curato personalmente la mostra 'intima', articolata in cinque sale e ospitata da Florence Biennale, che sarà visitabile fino al 26 ottobre, martedì 21 ritirerà il premio alla carriera. Secondo movieplayer.it
Disegni e taccuini, in mostra Tim Burton oltre il cinema - Non solo regista di grandi successi come 'Edward mani di forbice', 'Beetlejuice' o 'La sposa cadavere', ma anche potente illustratore e disegnatore. Lo riporta ansa.it
Florence Biennale con 1.500 opere e mostra di Tim Burton - 26 ottobre), fiera di arte contemporanea che porta negli spazi della Fortezza da Basso 550 artisti e designer da oltre 85 Paesi del mond ... Si legge su ansa.it