Tim Burton a Firenze visita le carceri sotterranee alla Fortezza | Sembra il set di un mio film

Firenze, 18 ottobre 2025 – “ Tim Burton a Firenze, un genio del cinema e dell’arte visiva ospite della Biennale. Sono onorato di accoglierlo in Toscana, terra che da sempre ispira la creatività”. Così il presidente della Regione Eugenio Giani introduce il regista americano che martedì nell’area teatro di Florence Biennale riceverà il Premio internazionale ’Lorenzo il Magnifico’ alla carriera. Il grande artista si concede una visita in città, con Giani guida d’eccezione, alla scoperta di segreti e bellezze inedite: “Siamo nei sotterranei della Fortezza Da Basso, qui vi erano le carceri, quanto fantasy potrebbe creare in una location come questa Tim Burton! Anzi ce la darà un’idea per Firenze e per la Toscana?” azzarda col sorriso il governatore in un video sui canali social della Regione dove passeggia al fianco di Tim Burton nelle segrete della Fortezza. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Tim Burton a Firenze visita le carceri sotterranee alla Fortezza: “Sembra il set di un mio film”

