Thomas Ceccon sfiora il record italiano ed è 2° nei 200 dorso in Coppa del Mondo Curtis non brilla

18 ott 2025

Calato il sipario sulla prima giornata di gare della seconda tappa della Coppa del Mondo di nuoto tra le corsie. A Westmont, in Illinois, i grandi interpreti della vasca si sono confronti e in casa Italia si è cercato di dare il meglio possibile, visto poi il particolare momento della stagione. S i compete nella piscina da 25 metri e questo va un po’ a cambiare i riferimenti. In quest’ottica, i risultati di Thomas Ceccon vanno letti in maniera positiva. Il campione veneto si è messo alla prova nei 200 dorso e i riscontri hanno impressionato. L’azzurro era accreditato col crono di 1:53.24 e nelle batterie è stato in grado di togliere 2? a questo tempo (1:51. 🔗 Leggi su Oasport.it

