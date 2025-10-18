Thomas Ceccon sfiora il record italiano ed è 2° nei 200 dorso in Coppa del Mondo Curtis non brilla
Calato il sipario sulla prima giornata di gare della seconda tappa della Coppa del Mondo di nuoto tra le corsie. A Westmont, in Illinois, i grandi interpreti della vasca si sono confronti e in casa Italia si è cercato di dare il meglio possibile, visto poi il particolare momento della stagione. S i compete nella piscina da 25 metri e questo va un po’ a cambiare i riferimenti. In quest’ottica, i risultati di Thomas Ceccon vanno letti in maniera positiva. Il campione veneto si è messo alla prova nei 200 dorso e i riscontri hanno impressionato. L’azzurro era accreditato col crono di 1:53.24 e nelle batterie è stato in grado di togliere 2? a questo tempo (1:51. 🔗 Leggi su Oasport.it
