The Donald riceve Zelensky | Missili a lungo raggio? Spero non ci sia bisogno

Laverita.info | 18 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Faccia a faccia a Washington. L’ucraino: fiducia nel presidente Il tycoon: «Vlad vuole l’accordo, ma per ora niente trilaterali». 🔗 Leggi su Laverita.info

the donald riceve zelensky missili a lungo raggio spero non ci sia bisogno

© Laverita.info - The Donald riceve Zelensky: «Missili a lungo raggio? Spero non ci sia bisogno»

Scopri altri approfondimenti

the donald riceve zelenskyTrump riceve Zelensky alla Casa Bianca - Il Presidente Usa Donald Trump riceve il Presidente ucraino Zelensky alla Casa Bianca. Riporta ilgiornale.it

the donald riceve zelenskyTrump riceve Zelensky: È un onore averlo qui, stiamo facendo grandi progressi - "È un onore stare con un leader molto forte, un uomo che ha attraversato molte difficoltà e che ho imparato a conoscere molto bene. Si legge su ilgiornale.it

the donald riceve zelenskyTrump a Zelensky: "Missili Tomahawk? Spero non siano necessari per chiudere la guerra in Ucraina" - Il capo della Casa Bianca è ottimista: il conflitto può finire perché anche Vladimir Putin lo vuole. Riporta today.it

Cerca Video su questo argomento: The Donald Riceve Zelensky