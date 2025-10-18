The Donald riceve Zelensky | Missili a lungo raggio? Spero non ci sia bisogno

Faccia a faccia a Washington. L’ucraino: fiducia nel presidente Il tycoon: «Vlad vuole l’accordo, ma per ora niente trilaterali». 🔗 Leggi su Laverita.info © Laverita.info - The Donald riceve Zelensky: «Missili a lungo raggio? Spero non ci sia bisogno»

Mi sono immaginato Donald Trump che riceve il Nobel per la Pace, e a Oslo tiene un discorso…. Ecco, stasera a Piazzapulita - LA7 ho fatto quel discorso, messo insieme con cose che lui ha detto sul serio… - facebook.com Vai su Facebook

Trump riceve Zelensky: Dare i Tomahawk a Kiev sarebbe un’escalation, ma ne parleremo - X Vai su X

Trump riceve Zelensky alla Casa Bianca - Il Presidente Usa Donald Trump riceve il Presidente ucraino Zelensky alla Casa Bianca. Riporta ilgiornale.it

Trump riceve Zelensky: È un onore averlo qui, stiamo facendo grandi progressi - "È un onore stare con un leader molto forte, un uomo che ha attraversato molte difficoltà e che ho imparato a conoscere molto bene. Si legge su ilgiornale.it

Trump a Zelensky: "Missili Tomahawk? Spero non siano necessari per chiudere la guerra in Ucraina" - Il capo della Casa Bianca è ottimista: il conflitto può finire perché anche Vladimir Putin lo vuole. Riporta today.it