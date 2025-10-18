the bridge style il lusso discreto della tradizione

Dal 1969, anno in cui è nata a Firenze, The Bridge è l’espressione di un mondo unico. "Un viaggio immersivo nel cuore della Toscana: un territorio che riesce a unire artigianalità, paesaggi senza tempo e una raffinata eleganza naturale – racconta la stilista Elena Grappiolo –. Questo modo di vivere si riflette nei prodotti, che fondono la sensibilità contemporanea con la cura dei dettagli e delle lavorazioni tradizionali. Ogni collezione è pensata per evocare la sensazione di autenticità e bellezza sobria tipica della nostra terra d’origine". Ad animare tutte le creazioni, "i valori fondanti di The Bridge: artigianalità, qualità ed eleganza senza tempo. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

