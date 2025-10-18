TFS e TFR statali Giorgetti | ' Pagamenti più veloci dal 2026'
La Legge di Bilancio 2026 porterà una svolta per i dipendenti pubblici, con pagamenti più rapidi per il TFS e TFR statali. Il Governo interviene per abbreviare le lunghe attese per la liquidazione, rispondendo anche alle sollecitazioni della Corte Costituzionale. Si delinea una soluzione per accelerare l'erogazione delle somme spettanti ai lavoratori del settore pubblico.Le novità nella Legge di Bilancio 2026Una svolta è in arrivo per i lavoratori del settore pubblico. Il Ministro dell'Economia ha confermato l'inserimento di una norma ad hoc nella Legge di Bilancio 2026 per ridurre i tempi di attesa per la liquidazione di TFR e TFS. 🔗 Leggi su Scuolalink.it
