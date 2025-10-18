Tether Juve dall’11,5% al consigliere nel CdA bianconero | il motto Make Juventus Great Again può diventare sempre più concreto I dettagli
Tether Juve, dall’11,5% al consigliere nel CdA bianconero: tutti gli aggiornamenti sulla società di Ardoino. La nuova era della Juventus sta prendendo forma, e non ci sarà solo Exor a dettare la linea. Come riportato dal Corriere dello Sport, la novità più importante emersa dalle liste per il nuovo Consiglio di Amministrazione è l’ascesa del colosso delle stablecoin Tether, che si prepara a entrare nella stanza dei bottoni del club. La società, che ha sede in El Salvador, ha infatti incrementato la sua partecipazione, arrivando a detenere l’ 11,5% delle quote societarie. Questo status le garantisce, statuto alla mano, il diritto di esprimere un proprio consigliere. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com
Leggi anche questi approfondimenti
Comunicato Tether: "Vogliamo riportare la Juventus ai vertici del calcio mondiale", Ardoino: "Ci impegniamo a dare voce a tutti i tifosi" - facebook.com Vai su Facebook
Juventus, incontro Elkann-Tether che sale all'11,5% di quote. Obiettivo: "Make Juventus Great Again" - X Vai su X
Juventus, Tether continua la scalata ed entra nel CdA: chi sono i due candidati, il messaggio di Ardoino - Presentate le liste dei candidati per la nomina del nuovo CdA della Juventus che avverà il 7 novembre: Tether farà il suo ingresso, il post di Ardoino. sport.virgilio.it scrive
Juventus, chi è Tether: dallo stablecoin all’ingresso nel CdA bianconero - Tether si fa largo nel Consiglio di Amministrazione della Juventus. Si legge su gianlucadimarzio.com
Juventus, incontro Elkann-Tether che sale all'11,5% di quote. Obiettivo: "Make Juventus Great Again" - La Juventus si appresta a vivere una nuova era e, nella giornata di ieri è stato di fatto ufficializzato il nuovo Consiglio di Amministrazione che vedrà l'uscita dell'ex- calciomercato.com scrive