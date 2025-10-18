Tether Juve dall’11,5% al consigliere nel CdA bianconero | il motto Make Juventus Great Again può diventare sempre più concreto I dettagli

Tether Juve, dall’11,5% al consigliere nel CdA bianconero: tutti gli aggiornamenti sulla società di Ardoino. La nuova era della Juventus sta prendendo forma, e non ci sarà solo Exor a dettare la linea. Come riportato dal Corriere dello Sport, la novità più importante emersa dalle liste per il nuovo Consiglio di Amministrazione è l’ascesa del colosso delle stablecoin Tether, che si prepara a entrare nella stanza dei bottoni del club. La società, che ha sede in El Salvador, ha infatti incrementato la sua partecipazione, arrivando a detenere l’ 11,5% delle quote societarie. Questo status le garantisce, statuto alla mano, il diritto di esprimere un proprio consigliere. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

