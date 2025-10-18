test e consulenze alla farmacia comunale trionfo per la salute delle ossa

Arezzo, 18 ottobre 2025 – . L’appuntamento è fissato per lunedì 20 ottobre quando ricade la Giornata Mondiale dell’Osteoporosi che, ogni anno, rinnova un’occasione per sensibilizzare sull’importanza della prevenzione e del monitoraggio di una patologia silenziosa e asintomatica che, solo in Italia, interessa circa cinque milioni di persone. Perseguire uno stile di vita adeguato e sottoporsi periodicamente a test di controllo sono presupposti fondamentali per tutelare il proprio apparato scheletrico: il personale della farmacia “Trionfo” sarà a disposizione per fornire consigli personalizzati a seconda di età, abitudini e fattori di rischio individuali di ogni cittadino. 🔗 Leggi su Lanazione.it

