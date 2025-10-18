Territorio fragile e frane 6mila persone vivono in una zona ad alto rischio

Ilrestodelcarlino.it | 18 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Macerata, 18 ottobre 2025 – Poco meno di 25mila residenti della provincia di Macerata, distribuiti su 10.421 famiglie, abitano in aree a rischio frana che coprono una superficie di 541 chilometri quadrati. È questo il dato più significativo che emerge dalla quarta edizione del Report “ Dissesto idrogeologico in Italia: pericolosità e indicatori di rischio”, redatto dall’Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (Ispra) e dal Sistema nazionale per la protezione ambientale (Snpa). Numeri che confermano la fragilità del nostro territorio, condivisa con il resto d’Italia, considerato che sono ben 7. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

territorio fragile e frane 6mila persone vivono in una zona ad alto rischio

© Ilrestodelcarlino.it - Territorio fragile e frane, 6mila persone vivono in una zona ad alto rischio

Altre letture consigliate

territorio fragile frane 6milaTerritorio fragile e frane, 6mila persone vivono in una zona ad alto rischio - Numeri che confermano la fragilità del nostro territorio, condivisa con il resto d’Italia, considerato che sono ben 7. Scrive ilrestodelcarlino.it

Elba in ginocchio dopo il nubifragio: “Troppo cemento, territorio fragile” - Livorno), 13 settembre 2025 – Tre giorni dopo il disastroso nubifragio che ancora una volta ha investito l’Elba, la situazione rimane sempre difficile: i turisti bloccati ... Secondo lanazione.it

territorio fragile frane 6milaAmbiente Come salvare un territorio fragile: "Servono interventi anti alluvioni e frane" - L’ampliamento del porto divide, tutti d’accordo per fronteggiare l’erosione ... Secondo msn.com

Cerca Video su questo argomento: Territorio Fragile Frane 6mila