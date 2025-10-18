Territorio fragile e frane 6mila persone vivono in una zona ad alto rischio
Macerata, 18 ottobre 2025 – Poco meno di 25mila residenti della provincia di Macerata, distribuiti su 10.421 famiglie, abitano in aree a rischio frana che coprono una superficie di 541 chilometri quadrati. È questo il dato più significativo che emerge dalla quarta edizione del Report " Dissesto idrogeologico in Italia: pericolosità e indicatori di rischio", redatto dall'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (Ispra) e dal Sistema nazionale per la protezione ambientale (Snpa). Numeri che confermano la fragilità del nostro territorio, condivisa con il resto d'Italia, considerato che sono ben 7.
