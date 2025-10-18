Terremoto | scossa in Basilicata nella notte Magnitudo 2,7 con epicentro a nove chilometri da Potenza
Il sisma, non di forte entità, si è verificato nel cuore della notte. Registrato alle 2,50. Magnitudo 2,7. Epicentro a quattro chilometri da Tito, cinque da Pignola, nove da Potenza. (immagine: tratta da ingv.it) L'articolo Terremoto: scossa in Basilicata nella notte Magnitudo 2,7 con epicentro a nove chilometri da Potenza proviene da Noi Notizie.. 🔗 Leggi su Noinotizie.it
