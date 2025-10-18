Terremoto nel M5S | Appendino si dimette da vice di Conte Grillini in frantumi
Chiara Appendino ha rassegnato le dimissioni dalla carica di vicepresidente del Movimento 5 Stelle. La decisione, confermata durante il Consiglio nazionale del partito, arriva dopo giorni di riflessione da parte dell'ex sindaca di Torino, che aveva lasciato intendere la possibilità di un passo indietro vista la linea portata avanti da Giuseppe Conte. 🔗 Leggi su Iltempo.it
