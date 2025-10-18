Terremoto ai Campi Flegrei scossa di magnitudo 2.5 avvertita anche a Napoli
Una nuova scossa di terremoto ha fatto tremare i Campi Flegrei nella tarda serata di venerdì 17 ottobre, poco dopo le 23.15. Il sisma, di magnitudo 2.5, è stato nettamente avvertito nei quartieri occidentali di Napoli, da Bagnoli a Pianura, e nei comuni di Pozzuoli, Bacoli e Quarto, dove centinaia di persone hanno segnalato un forte boato seguito da un breve scuotimento. Epicentro in zona Tangenziale. Secondo i dati diffusi dall’ Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV), l’ epicentro è stato localizzato in zona Tangenziale, all’altezza del Monte Barbaro, a una profondità di circa 3 chilometri. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it
