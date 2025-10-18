Trovati tartufi in Piazza Vittorio Emanuele e non grazie al fiuto straordinario del Lagotto bensì grazie al Terre di Pisa Food&Wine che mette al centro della giostra di sapori ed eccellenze pisane, il tartufo. Si è inaugurata ieri la 13esima edizione del tradizionale appuntamento con le eccellenze enogastronomiche toscane che quest’anno amplia l’esperienza oltre i confini della tradizionale mostra mercato coinvolgendo l’intera città spingendosi al Caffè del Lussero ed a Palazzo Blu. "Siamo alla tredicesima edizione. L’impianto rimane quello roiginario ma ogni anno ci arricchiamo di espositori e location": dice Valter Tamurini presidente di Camera di Commercio. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Terre di Pisa Food & Wine. Inaugurata la XIII edizione