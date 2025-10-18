Terni Viviana Altamura e Maurizio Caccavale candidati con Stefano Bandecchi | i messaggi di presentazione
Entra nel vivo la campagna elettorale in Campania. Il sindaco di Terni Stefano Bandecchi si è candidato alla guida della Regione, in una tornata prevista il prossimo 23 e 24 novembre. In lista ci sono anche due volti noti della città come Viviana Altamura e Maurizio Caccavale, rispettivamente. 🔗 Leggi su Ternitoday.it
