Terni Vinyl Fest ottava edizione | Evento dedicato ad esperti collezionisti curiosi ed appassionati IL PROGRAMMA
Ottava edizione del ‘Terni Vinyl Fest’ la grande festa dedicata al disco in vinile, in programma domenica 19 ottobre nella location di Bloom Spazio Condiviso (inizio ore 10). L’evento consolidato punto di riferimento per gli appassionati di vinili e cd, presenterà espositori selezionati. 🔗 Leggi su Ternitoday.it
Altre letture consigliate
Terni Bloom Torna la festa dedicata al vinile! Domenica 19 ottobre 2025 va in scena la settima edizione del Terni Vinyl Fest! Espositori da Roma e dall’Umbria, il meglio del nuovo e dell’usato su LP e CD Due Workshop "Storia e tecnica del disco in - facebook.com Vai su Facebook
Terni vinyl fest ottava edizione, al via la grande festa dedicata al disco in vinile - X Vai su X
Terni vinyl fest ottava edizione, al via la grande festa dedicata al disco in vinile - Torna a Terni l’ ottava edizione del Terni Vinyl Fest, la grande festa dedicata al disco in vinile, che si terrà domenica 19 ottobre presso Bloom Spazio Condiviso (Via Luigi Galvani 11/b), con inizio ... Come scrive umbria24.it
Terni Vinyl Fest: al Bloom la festa del disco LP - Gli appassionati del vinile si sono dati appuntamenti domenica 15 maggio a Terni nei locali del Bloom. Riporta ilmessaggero.it
Il buon vinile - Al Vinyl Fest di Terni un pubblico di appassionati felice di questo ritorno al disco, un supporto intramontabile. Lo riporta rainews.it