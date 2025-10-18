Terni nuovo progetto di comunicazione | Valorizzare le storie imprenditoriali del territorio In città voglia di innovare costruire e fare

Una passione che nasce dalle biografie di successo. Sportivi, imprenditori che hanno narrato retroscena coinvolgenti e catturato l’attenzione di milioni di lettori. L’imprenditore indipendente nel settore delle telecomunicazioni Alain Listanti, papà di Santiago e marito di Aleksandra – ha avviato. 🔗 Leggi su Ternitoday.it

Contenuti che potrebbero interessarti

Il nuovo campo da Padel della polisportiva Boccaporco #Terni #Padel #boccaporco - facebook.com Vai su Facebook

Largo Cairoli Terni, in primavera il nuovo volto dell'area. Ruspe in azione per i rinterri - X Vai su X

Nuovo ospedale Terni, Proietti: «Toviamo area idonea». Bandecchi: «Fare presto» - 30, la biblioteca comunale in piazza della Repubblica ospita il consiglio comunale aperto per parlare del nuovo ospedale di Terni e permettere a istituzioni e cittadi ... Si legge su umbria24.it

Terni, affidato ad azienda emiliana lo studio per individuare la location dove costruire il nuovo ospedale. A caccia di aree da almeno 10 ettari - Incarico alla società "Binini Partners srl" con delibera firmata dal direttore generale del "Santa Maria", Andrea Casciari ... Lo riporta corrieredellumbria.it

Nuovo ospedale di Terni, Proietti: "Il 15 dicembre sapremo dove potrà essere fatto" - A confermare l’ impegno politico e operativo della Regione è stata la presidente della Regione Umbria Stefania Proietti nel corso del consiglio comunale aperto che si è tenuto lunedì 13 ottobre in Bct ... Scrive corrieredellumbria.it