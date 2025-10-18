Terni nuovo brand per la storica attività commerciale | Allarghiamo l’orizzonte al contesto internazionale
Un modello di bar in cui arte, impresa e cultura tornano a parlare la stessa lingua. Il giovane imprenditore Francesco Santocchi lancia il progetto ‘Posca’ che evoca due distinti significati. Da una parte riprende il nome che richiama la bevanda dei legionari romani e simboleggia appartenenza e. 🔗 Leggi su Ternitoday.it
Scopri altri approfondimenti
“La costruzione del nuovo ospedale di Terni è una priorità condivisa, che richiede collaborazione, non propaganda” Nota congiunta dei consiglieri regionali Maria Grazia Proietti (PD) e Luca Simonetti (M5S) (Acs) Perugia, 16 ottobre 2025 - “In merito alle varie - facebook.com Vai su Facebook
Largo Cairoli Terni, in primavera il nuovo volto dell'area. Ruspe in azione per i rinterri - X Vai su X
Terni. Nuovo stadio, ultimo step: la palla passa al Consiglio - TERNI Operazione propedeutica alla firma della convenzione e, soprattutto, all'avvio dei lavori per il nuovo stadio Libero Liberati. Lo riporta ilmessaggero.it
Largo Cairoli Terni, in primavera il nuovo volto dell’area. Ruspe in azione per i rinterri - Nella giornata di mercoledì ruspe in azione per i rinterri dei resti appartenenti alle strutture fondali del monas ... Come scrive umbria24.it
Terni. Marmore, il campeggio finisce di nuovo all'asta - A ottobre il comune di Terni indirà un nuovo bando pubblico per l’assegnazione dell’impianto. Scrive ilmessaggero.it