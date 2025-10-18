Terni nuovo brand per la storica attività commerciale | Allarghiamo l’orizzonte al contesto internazionale

Un modello di bar in cui arte, impresa e cultura tornano a parlare la stessa lingua. Il giovane imprenditore Francesco Santocchi lancia il progetto ‘Posca’ che evoca due distinti significati. Da una parte riprende il nome che richiama la bevanda dei legionari romani e simboleggia appartenenza e. 🔗 Leggi su Ternitoday.it