Terni il pampepato torna a ‘processo’ | L’imputato nuovamente alla sbarra Tutte le ‘accuse’ al dolce iconico
Esilarante, coinvolgente, irriverente. Il pampepato torna a ‘processo’ grazie alla sapiente penna (in questo caso abbinata al pc) della collega Marta Rosati. Il copione è in fase di elaborazione in vista di ‘Sweet Pampepato’ attesissima manifestazione in programma tra il 21 e 23 novembre e. 🔗 Leggi su Ternitoday.it
