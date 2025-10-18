Terminato il restauro della scalinata della stazione di Venezia

Veneziatoday.it | 18 ott 2025

A venti mesi dall'inizio dei cantieri, è stato completato l'intervento di consolidamento e restauro conservativo della scalinata monumentale di accesso alla stazione di Venezia Santa Lucia. Un'operazione complessa, finanziata da Rete.

