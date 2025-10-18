Terminato il restauro della scalinata della stazione di Venezia

A venti mesi dall'inizio dei cantieri, è stato completato l'intervento di consolidamento e restauro conservativo della scalinata monumentale di accesso alla stazione di Venezia Santa Lucia.Clicca qui per iscriverti al canale WhatsApp di VeneziaTodayUn'operazione complessa, finanziata da Rete. 🔗 Leggi su Veneziatoday.it

Leggi anche questi approfondimenti

Terminato il restauro della pala della Madonna dell'Esilio, opera di Andrea Fossombrone collocata all'interno della chiesa parrocchiale di San Marco Evangelista che si trova a Roma, nel quartiere Giuliano-Dalmata. Un lavoro lungo e complesso, realizzato dal - facebook.com Vai su Facebook

Terminato il restauro della fontana Ardea Purpurea di Beirut, simbolo dell’amicizia tra Italia e Libano, dell’artista ravennate Marco Bravura. La sua gemella a Ravenna e il ricordo delle Vie dell’Amicizia a Beirut nel 1998 rinnovano un legame di pace e dialogo t - X Vai su X

Restaurata la scalinata monumentale di Venezia Santa Lucia - È stato completato l'intervento di consolidamento e restauro conservativo della scalinata monumentale di accesso alla stazione di Venezia Santa Lucia, simbolo architettonico e storico della città. Segnala msn.com

Stazione di Venezia Santa Lucia: completato il restauro della scala monumentale - Stazione di Venezia Santa Lucia: completato il restauro della scalinata monumentale, simbolo dell’ingresso alla città ... Da lavocedivenezia.it