Terim | Milan da scudetto dov'è la notizia? Fiorentina presto fuori dalla crisi Yildiz può diventare…

Terim: «Milan da scudetto, dov’è la notizia? Fiorentina presto fuori dalla crisi. Yildiz può diventare.». Le parole del leggendario tecnico Fatih Terim, l’Imperatore del calcio turco con un passato significativo in Italia, guarda a Milan-Fiorentina con il cuore diviso a metà. A 72 anni, con la stessa verve degli anni d’oro, Terim analizza il campionato . 🔗 Leggi su Calcionews24.com © Calcionews24.com - Terim: «Milan da scudetto, dov’è la notizia? Fiorentina presto fuori dalla crisi. Yildiz può diventare…»

