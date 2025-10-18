Terim | Mi piace il Milan di Allegri Modric leggenda vivente Sono un fan di Leao

Il turco Fatih Terim, 72 anni, ex allenatore di Fiorentina (2000-2001) e Milan (2001), ha parlato dello scontro di domani in campionato a 'San Siro' tra i rossoneri di Massimiliano Allegri e i viola di Stefano Pioli. Ma non solo! Le sue dichiarazioni. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it © Pianetamilan.it - Terim: “Mi piace il Milan di Allegri. Modric leggenda vivente. Sono un fan di Leao”

Terim: «Milan da scudetto, dov’è la notizia? Fiorentina presto fuori dalla crisi. Yildiz può diventare…» - Le parole del leggendario tecnico Fatih Terim, l’Imperatore del calcio turco con un passato si ... Da calcionews24.com

Milan senza Pulisic e Rabiot. Terim: "Assenze che pesano, ma Allegri ha la fortuna di giocatori all'altezza per colmare l'emergenza" - Il doppio grande ex della partita Fatih Terim è stato intervistato dai taccuini de La Gazzetta dello Sport in merito alla sfida in programma domani sera a San Siro tra Milan e ... Si legge su milannews.it

Obiettivo scudetto. Terim: "E qual è la notizia? Il Milan deve sempre puntare a vincere" - Il doppio grande ex della partita Fatih Terim è stato intervistato dai taccuini de La Gazzetta dello Sport in merito alla sfida in programma domani sera a San Siro tra Milan e ... Come scrive milannews.it