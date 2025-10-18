Terim elogia Yildiz | Non vedo giovani molto più dotati di lui in Europa è uno dei migliori e fa la differenza Poi sentenzia sul Milan di Allegri
Terim elogia Yildiz: tutte le dichiarazioni dell’ex allenatore sul talento della Juve ma non solo, ecco cosa ha detto. Fatih Terim, l’Imperatore del calcio turco con un passato significativo in Serie A, guarda a Milan-Fiorentina con il cuore diviso a metà. A 72 anni, con la stessa verve degli anni d’oro, Terim analizza il campionato italiano e le sue squadre, senza dimenticare i talenti emergenti come il bianconero Kenan Yildiz. Questa l’intervista a La Gazzetta dello Sport. KENAN YILDIZ – « Non vedo giovani molto più dotati di Yildiz in Europa. Sì, è uno dei migliori della nuova generazione. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com
